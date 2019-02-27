Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.02.2019
  • Gazete

ile evlilik hazırlıkları yapan 'den renkli paylaşım

Zirveye çıktı

ile evlilik hazırlıkları yapan , sosyal medyadaki renkli paylaşımlarını sürdürüyor.
Güzel oyuncu, , önceki gün de Photoshop'la Alp Dağları'nın karlı zirvesinde sevimli bir tavşanla poz veriyor havası yarattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAşkı Kuntay Evren ile evlilik hazırlıkları yapan Fulya Zenginer'den renkli paylaşım
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri