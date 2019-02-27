Aşkı Kuntay Evren ile evlilik hazırlıkları yapan Fulya Zenginer, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarını sürdürüyor.
Güzel oyuncu, , önceki gün de Photoshop'la Alp Dağları'nın karlı zirvesinde sevimli bir tavşanla poz veriyor havası yarattı.
Aşkı Kuntay Evren ile evlilik hazırlıkları yapan Fulya Zenginer, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarını sürdürüyor.
Güzel oyuncu, , önceki gün de Photoshop'la Alp Dağları'nın karlı zirvesinde sevimli bir tavşanla poz veriyor havası yarattı.
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