Aşkı Kuntay Evren ile evlilik hazırlıkları yapan Fulya Zenginer, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarını sürdürüyor.

Güzel oyuncu, , önceki gün de Photoshop'la Alp Dağları'nın karlı zirvesinde sevimli bir tavşanla poz veriyor havası yarattı.