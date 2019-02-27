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  • 27.02.2019
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, biberonla süt içtiği anı paylaştı

, dün biberonla süt içtiği anı paylaştı. 18 yaşındaki popçu, ‘Büyü de gel bebek’ dedirtti

Her yaptığıyla gündem olan Aleyna Tilki, yine adından söz ettirmeyi başardı. 18 yaşındaki popçu, dün sabah biberonla süt içerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Genç şarkıcı, paylaşımına "Biberon bağımlılıktır" notu düştü.

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