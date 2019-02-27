Her yaptığıyla gündem olan Aleyna Tilki, yine adından söz ettirmeyi başardı. 18 yaşındaki popçu, dün sabah biberonla süt içerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Genç şarkıcı, paylaşımına "Biberon bağımlılıktır" notu düştü.
Her yaptığıyla gündem olan Aleyna Tilki, yine adından söz ettirmeyi başardı. 18 yaşındaki popçu, dün sabah biberonla süt içerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Genç şarkıcı, paylaşımına "Biberon bağımlılıktır" notu düştü.
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