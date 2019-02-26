Önceki gün kendi adını taşıyan oğluyla Bodrum Gündoğan'daki bir pide salonuna giden Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram'da paylaştığı video olay yarattı.

Oğluyla birlikte pideyi elleriyle yiyen ünlü işadamı, "Sözde sosyetik olacaksınız. Pideyi böyle nasıl yersiniz?" eleştirilerine şu yanıtı verdi: "Biz Sürmene Zavli, bugünkü adıyla Muratlı Köyü'ndeniz. Bizim orada pide böyle yenir. İsmimiz ne olursa olsun, aslımızı inkar etmeyiz."



Junior Kaya da babasına uyup kavurmalı pideyi elleriyle afiyetle midesine böyle indirdi.