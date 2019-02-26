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  • 26.02.2019
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Pideyi eliyle yediği için eleştirilerin hedefi olan 'ndan açıklama geldi

Önceki gün pideyi elleriyle yediği için eleştirilen , ‘Sürmeneliyiz. Orada pide böyle yenir. Aslımızı inkar etmeyiz’ dedi

Pide yenir elle!

Önceki gün kendi adını taşıyan oğluyla Bodrum Gündoğan'daki bir pide salonuna giden Kaya Çilingiroğlu'nun 'da paylaştığı video olay yarattı.

Oğluyla birlikte pideyi elleriyle yiyen ünlü işadamı, "Sözde sosyetik olacaksınız. Pideyi böyle nasıl yersiniz?" eleştirilerine şu yanıtı verdi: "Biz Sürmene Zavli, bugünkü adıyla Muratlı Köyü'ndeniz. Bizim orada pide böyle yenir. İsmimiz ne olursa olsun, aslımızı inkar etmeyiz."

Junior Kaya da babasına uyup kavurmalı pideyi elleriyle afiyetle midesine böyle indirdi.

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