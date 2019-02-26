İşadamı Ozan Baran'la 3 yıldır evli olan sosyetik Süreyya Yalçın, sonunda muradına erdi. Yıllardır çocuk hasretiyle yanıp tutuşan 35 yaşındaki ikoncan, önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurdu. Eşiyle Miami'de yaşayan ikoncan, ultrason fotoğrafını "Bir tane daha" notuyla paylaşıp ikiz annesi olacağını açıkladı. Bunun üzerine ünlü çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
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