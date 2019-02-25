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  • 25.02.2019
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Ünlü oyuncu , piyanonun başına geçti

Ünlü oyuncu , piyanonun başına geçti. 10 parmağında 10 marifet olduğunu gösterdi.

The Piyanist

Oyunculuğunun yanı sıra söylediği şarkılarla müziğe olan yeteneğini de gösteren , şimdi de piyano performansıyla gündeme geldi... Yakışıklı oyuncu, dünyaca ünlü Alman besteci Bach'ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu önceki akşam sosyal medyada paylaştı. Video, İlker Kaleli hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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