Oyunculuğunun yanı sıra söylediği şarkılarla müziğe olan yeteneğini de gösteren İlker Kaleli, şimdi de piyano performansıyla gündeme geldi... Yakışıklı oyuncu, dünyaca ünlü Alman besteci Bach'ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu önceki akşam sosyal medyada paylaştı. Video, İlker Kaleli hayranları tarafından büyük ilgi gördü.