Saç tasarım uzmanı İsa Kurt'un 2019 gelin başı modelleri tanıtıldı. Kurt, "Bu sene gelinlerin güzelliğinin önüne geçmeyen saçlar ile sade makyajlı tasarımlar trend olacak" açıklamasını yaptı.
Saç tasarım uzmanı İsa Kurt'un 2019 gelin başı modelleri tanıtıldı. Kurt, "Bu sene gelinlerin güzelliğinin önüne geçmeyen saçlar ile sade makyajlı tasarımlar trend olacak" açıklamasını yaptı.
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