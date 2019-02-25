Kubilay Penbeklioğlu ile 'Açık Aile' adlı oyununda başrolü üstlenen Özge Özberk'ten tiyatro tutkunlarına mesaj var. Özberk, geçtiğimiz gün Twitter'da şu paylaşımla seyirciyi uyardı: "Oyun sırasında telefonla kayıt yapmak yerine canlı izleseniz daha çok keyif alırsınız. Sizi görüyoruz ve robot olmadığımız da aşikar."