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  • 25.02.2019
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 Penbeklioğlu ile '' adlı oyununda başrolü üstlenen 'ten tiyatro tutkunlarına mesaj var

Seyirciye telefon uyarısı

Penbeklioğlu ile 'Açık Aile' adlı oyununda başrolü üstlenen Özge Özberk'ten tiyatro tutkunlarına mesaj var. Özberk, geçtiğimiz gün Twitter'da şu paylaşımla seyirciyi uyardı: "Oyun sırasında telefonla kayıt yapmak yerine canlı izleseniz daha çok keyif alırsınız. Sizi görüyoruz ve robot olmadığımız da aşikar."

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