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  • 25.02.2019
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, karın tadını 'dan uzakta çıkardı

İvana Sert, karın tadını İstanbul'dan uzakta çıkardı. Ünlü ikoncan, geçtiğimiz gün oğlu Ateş'le kayak tatili için gittiği Uludağ'da hem stres attı hem de sosyal medyada bol bol havalı paylaşımlara imza attı.

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