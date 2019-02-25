Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam yüzü olduğu yatak firmasının Antalya'daki kutlama gecesinde sahne aldı. Avşar Kızı, bir hayranının jest olarak verdiği çiçeği de göğsüne taktı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam yüzü olduğu yatak firmasının Antalya'daki kutlama gecesinde sahne aldı. Avşar Kızı, bir hayranının jest olarak verdiği çiçeği de göğsüne taktı.
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