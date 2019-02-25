Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.02.2019
  • Gazete

, yüzü olduğu yatak firmasının 'daki kutlama gecesinde sahne aldı

Çiçek gibi jest!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam yüzü olduğu yatak firmasının Antalya'daki kutlama gecesinde sahne aldı. Avşar Kızı, bir hayranının jest olarak verdiği çiçeği de göğsüne taktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHülya Avşar, yüzü olduğu yatak firmasının Antalya'daki kutlama gecesinde sahne aldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri