Yeme içme sektöründe 1985 yılından beri başarılı bir şekilde var olan 'Dilim Pizza'nın kurucuları Nişantaşı'nda yepyeni bir mekanı hizmete soktu. Mandolini adlı mekanın menüsünde İtalyan ve Fransız mutfağının en güzel örnekleri bulunuyor.

Yaklaşık 300 kişi kapasiteli mekanda ödüllü şef Hakan Özfırıncı eşliğinde 10 profesyonel şefle İtalyan ve Fransız mutfağının tatlarını deneyimleyebilirsiniz. Özel günlerin aranan adresi Mandolini zengin menüsüyle de sizleri etkileyecek.