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  • 25.02.2019
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''nın kurucuları ’nda yepyeni bir mekanı hizmete soktu

Lezzete davet

Yeme içme sektöründe 1985 yılından beri başarılı bir şekilde var olan ''nın kurucuları 'nda yepyeni bir mekanı hizmete soktu. adlı mekanın menüsünde ve mutfağının en güzel örnekleri bulunuyor.

Yaklaşık 300 kişi kapasiteli mekanda ödüllü şef Hakan Özfırıncı eşliğinde 10 profesyonel şefle İtalyan ve Fransız mutfağının tatlarını deneyimleyebilirsiniz. Özel günlerin aranan adresi Mandolini zengin menüsüyle de sizleri etkileyecek.

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