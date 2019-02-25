Türkiye'nin tek kadın müzik yapımcısı olan Caroline Yılmaz, şirketinin ilk albümünü kendisi için çıkaracak. GMGGrande Media Group'un sahibi Yılmaz'ın şarkılarında da kendi imzası var.
Türkiye'nin tek kadın müzik yapımcısı olan Caroline Yılmaz, şirketinin ilk albümünü kendisi için çıkaracak. GMGGrande Media Group'un sahibi Yılmaz'ın şarkılarında da kendi imzası var.
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