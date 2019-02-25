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  • 25.02.2019
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Caroline , şirketinin ilk albümünü kendisi için çıkaracak

İlk albüm kendisine

'nin tek kadın müzik yapımcısı olan Caroline , şirketinin ilk albümünü kendisi için çıkaracak. GMGGrande Media Group'un sahibi Yılmaz'ın şarkılarında da kendi imzası var.

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