Yıldızlı buluşma

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, yüzü olduğu kozmetik markası Elevatione'nin etkinliği için geçtiğimiz gün Hong Kong'a gitti. Bilgin, orada ABD'li yönetmen, oyuncu ve yazar David Mamet ile buluştu.
Mamet ile sinema üzerine sohbet eden ünlü oyuncu, ABD'li yıldızın Haziran 2019'da görücüye çıkaracağı 'Bitter Wheat' (Acı Buğday) oyunu hakkında da bilgi aldı. Bilgin, bu yıldızlı buluşmayı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
Bilgin, Mamet'in yeni oyununu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Mamet ile sinema üzerine sohbet eden ünlü oyuncu, ABD'li yıldızın Haziran 2019'da görücüye çıkaracağı 'Bitter Wheat' (Acı Buğday) oyunu hakkında da bilgi aldı. Bilgin, bu yıldızlı buluşmayı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
Bilgin, Mamet'in yeni oyununu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.