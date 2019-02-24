Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.02.2019
  • Gazete

Yıldızlı buluşma

Yıldızlı buluşma
Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, yüzü olduğu kozmetik markası Elevatione'nin etkinliği için geçtiğimiz gün Hong Kong'a gitti. Bilgin, orada ABD'li yönetmen, oyuncu ve yazar David Mamet ile buluştu.

Mamet ile sinema üzerine sohbet eden ünlü oyuncu, ABD'li yıldızın Haziran 2019'da görücüye çıkaracağı 'Bitter Wheat' (Acı Buğday) oyunu hakkında da bilgi aldı. Bilgin, bu yıldızlı buluşmayı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.





Bilgin, Mamet'in yeni oyununu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriYıldızlı buluşma
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri