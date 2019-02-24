Yıldızlı buluşma

oyuncuyüzü olduğu kozmetikmarkası Elevatione'nin etkinliğiiçingitti. Bilgin, orada ABD'liyönetmen, oyuncu ve yazarile buluştu.ile sinema üzerinesohbet eden ünlü oyuncu, ABD'liyıldızıngörücüyeçıkaracağı 'Bitter Wheat' (AcıBuğday) oyunu hakkında da bilgialdı. Bilgin, bu yıldızlı buluşmayı daBilgin, Mamet'in yeni oyununu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.