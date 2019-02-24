Soğuk vız geldi

Sosyetik işadamı Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, soğuk dinlemedi. Önceki gün İstanbul'daki dondurucu soğuğa aldırış etmeden Boğaz hattında yürüyüş yapan çift, Bebek'te objektiflere takıldı. İkili, gazetecilere "Kolay gelsin" diyerek tempolu yürüyüşlerine devam etti.
- Saklambaç
- 24.02.2019
- Gazete
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