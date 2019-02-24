Mert Alaş'a büyük sürpriz!

Dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, geçtiğimiz haftalarda Vogue Italia dergisi için Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Geçtiğimiz gün de dünyaca ünlü moda dergisi 25. yılını kutlamak için bir parti düzenledi.



MUTLULUKTAN GÖZÜ DOLDU

Görkemli gecede Mert Alaş'a da bir jest yapıldı. Dergi çalışanları, ünlü fotoğrafçıya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Pastasını görünce gözü dolan sanatçı, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. Alaş, Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid'le de hatıra pozu verdi.





Bella Hadid, gece boyunca Mert Alaş'ın en yakınındaki isimdi.