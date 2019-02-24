Korkutan aşk

nişanlısıile bu yaz evlenmeyi planlayanbu aşk, huzurunu kaçırdı. Nişanlısına rağmen uçak korkusuna engel olamayanuçuş sırasında yaşadığı sıkıntıyı da önceki gün şöyle dile getirdi:korkum yüzünden yanımdaki koltukta oturmak istemezler.Tüm teknik detayları bildiğim için korkuyorum. Keşke bilmeseydim. O zaman belki bu kadar korkmazdım."