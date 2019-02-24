Korkutan aşk

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile bu yaz evlenmeyi planlayan Ece Seçkin'in bu aşk, huzurunu kaçırdı. Nişanlısına rağmen uçak korkusuna engel olamayan 27 yaşındaki popçu, uçuş sırasında yaşadığı sıkıntıyı da önceki gün şöyle dile getirdi:
"Uçak korkum yüzünden yanımdaki koltukta oturmak istemezler. Uçuş sırasında her türlü felaket senaryosunu yazabilirim. Tüm teknik detayları bildiğim için korkuyorum. Keşke bilmeseydim. O zaman belki bu kadar korkmazdım."
"Uçak korkum yüzünden yanımdaki koltukta oturmak istemezler. Uçuş sırasında her türlü felaket senaryosunu yazabilirim. Tüm teknik detayları bildiğim için korkuyorum. Keşke bilmeseydim. O zaman belki bu kadar korkmazdım."
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