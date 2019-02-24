İşadamı Cem Habib doğum gününde kesenin ağzını açtı

finansçı, geçtiğimiz günlerde 45. yaşına ayak bastı. Görkemli doğum günü kutlaması ise'daki kayak bölgesi Courchevel'de yapıldı. Türk işadamı, partinin ilk günündeharcadı. Partinin ikinci bölümü ise önceki gün yapıldı. Ailesiyleve'de görkemli bir hayat süren Cem Habib, jet sosyetenin eğlendiği alana Türk bayrağı ve Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde katıldı...Bayrağımızı gururla dalgalandıran Cem Habib, İngiliz eşiile yakın dostlarına canı gönülden sarıldı. Parti için bir DJ de getiren Habib, otelde kalan tanımadığı konukların da eğlenmesini sağladı.Yaz aylarında Türkiye'de tatil yapan işadamı, bayrağımızı gururla taşıdı.Cem Habib'in başarısının arkasında eşi Caroline Stanbury bulunuyor. İngiliz yenge, kocasına her zaman destek oluyor.