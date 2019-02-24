İşadamı Cem Habib doğum gününde kesenin ağzını açtı

Türk finansçı Cem Habib, geçtiğimiz günlerde 45. yaşına ayak bastı. Görkemli doğum günü kutlaması ise Fransa'daki kayak bölgesi Courchevel'de yapıldı. Türk işadamı, partinin ilk gününde 50 bin euro harcadı. Partinin ikinci bölümü ise önceki gün yapıldı. Ailesiyle İngiltere ve Dubai'de görkemli bir hayat süren Cem Habib, jet sosyetenin eğlendiği alana Türk bayrağı ve Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde katıldı...
HERKESE BAHŞİŞ DAĞITTI
Bayrağımızı gururla dalgalandıran Cem Habib, İngiliz eşi Caroline Stanbury ile yakın dostlarına canı gönülden sarıldı. Parti için bir DJ de getiren Habib, otelde kalan tanımadığı konukların da eğlenmesini sağladı. İşadamının doğum gününe 200'ün üzerinde sosyetik katıldı. Masrafları kendi cebinden karşılayan Habib, garsonların yüzünü güldürmeyi de unutmadı...
KIRMIZI-BEYAZ KUTLAMA
Yaz aylarında Türkiye'de tatil yapan işadamı, bayrağımızı gururla taşıdı.
Cem Habib'in başarısının arkasında eşi Caroline Stanbury bulunuyor. İngiliz yenge, kocasına her zaman destek oluyor.
HERKESE BAHŞİŞ DAĞITTI
Bayrağımızı gururla dalgalandıran Cem Habib, İngiliz eşi Caroline Stanbury ile yakın dostlarına canı gönülden sarıldı. Parti için bir DJ de getiren Habib, otelde kalan tanımadığı konukların da eğlenmesini sağladı. İşadamının doğum gününe 200'ün üzerinde sosyetik katıldı. Masrafları kendi cebinden karşılayan Habib, garsonların yüzünü güldürmeyi de unutmadı...
KIRMIZI-BEYAZ KUTLAMA
Yaz aylarında Türkiye'de tatil yapan işadamı, bayrağımızı gururla taşıdı.
Cem Habib'in başarısının arkasında eşi Caroline Stanbury bulunuyor. İngiliz yenge, kocasına her zaman destek oluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.