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  • 24.02.2019
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'Can'dan sevgi

'Can'dan sevgi
Önceki hafta İdo Tatlıses ile ABD'ye giden Yasemin Şefkatli'nin keyfine diyecek yok… Önceki gün California'dan paylaşım yapan modele aşkının annesi Derya Tuna "Canım benim" diye yorum yapıp kalpler gönderdi.




Şefkatli de müstakbel kayınvalidesine "Canım Derya ablam" karşılığı verdi.




İdo ile Şefkatli'nin geçen yılki ayrılığına Tuna'nın neden olduğu konuşulmuştu.

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