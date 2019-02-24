'Can'dan sevgi

haftaile ABD'ye gidenkeyfine diyecek yok… Önceki gün California'dan paylaşım yapan modele aşkınındiye yorum yapıp kalpler gönderdi.Şefkatli de müstakbel kayınvalidesinekarşılığı verdi.İdo ile Şefkatli'nin geçen yılki ayrılığına Tuna'nın neden olduğu konuşulmuştu.