Önceki gün 45 yaşına basan ünlü finansçı Cem Habib, yaş günü için kesenin ağzını açtı. Dünyaca ünlü İngiliz yıldız eşi Caroline Stanbury ve dostlarıyla yaş gününü Courchevel'deki Six Senses Oteli'nde kutlayan Türk finansçı, görkemli yaş günü partisi için 50 bin Euro harcadı. Ailesiyle İngiltere ve Dubai'de görkemli bir hayat yaşayan Cem Habib için eşi de üzerinde Türk bayrağı olan özel bir tablo yaptırdı.

Fırsat buldukça Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Ege ve Akdeniz'in harika olduğunu belirten Cem Habib, "Başarılı olmak için elbette çok çalışmak gerekiyor. Doğru kararlar almak da başarının en temel sebeplerinden biri. Türk dostlarım beni ziyarete geldiğinde iş hayatındaki başarının sırlarını söylüyorum" dedi.