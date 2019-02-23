Yapımcı Mustafa Uslu ile ikiz bebeklerini bekleyen Sinem Öztürk, Soho House'ta baby shower partisi düzenledi. 8 aylık hamile olan Öztürk, "Özellikle kendi ülkemde doğum yapmak istedim. Çocuklarımın Türk pasaportu olsun yeter" diyerek ülke sevdasını gözler önüne serdi. Partiye Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani de katıldı.
- Saklambaç
- 23.02.2019
- Gazete
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