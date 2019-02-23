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  • 23.02.2019
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, 57 yıl boyunca fotoğraflarını biriktiren ’ı evinde ağırladı

, 57 yıl boyunca fotoğraflarını biriktiren ’ı evinde ağırladı. Hem Türk sinemasının ‘Sultan’ı hem de Aslan’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu

57 yıllık rüya gerçek oldu

Yarım asırdır fotoğraflarını biriktiren ve hayattaki tek arzusunun kendisini görüp, fotoğraf çektirip, biriktirdiği fotoğrafların olduğu albümü Şoray'a vermek olduğunu belirten Diyarbakırlı 'ı Sultan evinde ağırladı. e çıkarak 'a seslenen Aslan'ın çağrısını duyar duymaz bu çağrıya kayıtsız kalamadığını belirten Şoray "Daha önce haberim olsaydı bu buluşma için bu kadar beklemezdik, çok duygulandırdın, çok mutlu ettin beni Necla'cım çok teşekkürler" dedi. Necla Aslan ise duygularını şöyle dile getirdi. "57 sene önce bu albümü oluşturmaya başladım, hayalini kurduğum anı yaşıyorum. Çok mutluyum" dedi.

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