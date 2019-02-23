Yarım asırdır fotoğraflarını biriktiren ve hayattaki tek arzusunun kendisini görüp, fotoğraf çektirip, biriktirdiği fotoğrafların olduğu albümü Şoray'a vermek olduğunu belirten Diyarbakırlı Necla Aslan'ı Sultan evinde ağırladı. Haberlere çıkarak Türkan Şoray'a seslenen Aslan'ın çağrısını duyar duymaz bu çağrıya kayıtsız kalamadığını belirten Şoray "Daha önce haberim olsaydı bu buluşma için bu kadar beklemezdik, çok duygulandırdın, çok mutlu ettin beni Necla'cım çok teşekkürler" dedi. Necla Aslan ise duygularını şöyle dile getirdi. "57 sene önce bu albümü oluşturmaya başladım, hayalini kurduğum anı yaşıyorum. Çok mutluyum" dedi.