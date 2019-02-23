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  • 23.02.2019
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ile ’ın başına talih kuşu kondu! ’ın hayatı, çiftin oturduğu eski malikanesinde çekilecek

ile ’ın başına talih kondu. ’ın hayatı, çiftin oturduğu eski malikanesinde çekilecek. İkili, 15 günlük çekimler için 300 bin doları yani 1 buçuk milyon lirayı cebine koyacak...

Efsane kazanç

Başarılı işadamı Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl merhum uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Miami'deki malikanesini satın almıştı. Harap haldeki malikaneyi 10 milyon dolara satın alıp yeniden yaptıran ünlü çift, burada dillere destan partiler düzenledi. Şimdi ise ikilinin başına talih kuşu kondu.

Merhum Pablo Escobar'ın hayatını sinema filmi yapacak olan oğlu Juan Pablo Escobar, bazı sahnelerin şimdilerde ile 'ın oturduğu malikanede çekilmesini istedi. Yaklaşık 15 gün sürecek çekimler boyunca malikaneden uzak kalacak olan sosyetik çift, karşılığında ise 300 bin dolar yani yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı cebine koyarak son derece karlı bir anlaşmaya da imza atmış olacak.

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