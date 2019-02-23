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  • 23.02.2019
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Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi işlerini büyüttü! Chloe'nun içecekleri tam not aldı

Chloe'nun içecekleri tam not aldı

Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi işlerini büyüttü. Geçtiğimiz ay kendi ismini taşıyan detoks içeceklerini piyasaya sürdü. Loughnan'ın içecekleri 'un en popüler mekanlarının menülerine de girmeyi başardı.

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