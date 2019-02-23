Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan işlerini büyüttü. Geçtiğimiz ay kendi ismini taşıyan detoks içeceklerini piyasaya sürdü. Loughnan'ın içecekleri İstanbul'un en popüler mekanlarının menülerine de girmeyi başardı.