Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan işlerini büyüttü. Geçtiğimiz ay kendi ismini taşıyan detoks içeceklerini piyasaya sürdü. Loughnan'ın içecekleri İstanbul'un en popüler mekanlarının menülerine de girmeyi başardı.
Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan işlerini büyüttü. Geçtiğimiz ay kendi ismini taşıyan detoks içeceklerini piyasaya sürdü. Loughnan'ın içecekleri İstanbul'un en popüler mekanlarının menülerine de girmeyi başardı.
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