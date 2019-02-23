Şimdilerde 'Öldür Beni Sevgilim' filminin 1 Mart'ta vizyona girecek olmasının heyecanını yaşayan Murat Boz'a, internet dünyasından tatlı bir ödül geldi.
Boz'un geçtiğimiz yıl rol aldığı Cornetto reklamı, Türk Hava Yolları'nın reklamının ardından youtube'da en çok izlenen reklam oldu. Boz, ödül için sevenlerine teşekkür etti.
Boz'un geçtiğimiz yıl rol aldığı Cornetto reklamı, Türk Hava Yolları'nın reklamının ardından youtube'da en çok izlenen reklam oldu. Boz, ödül için sevenlerine teşekkür etti.
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