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  • 23.02.2019
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'Öldür Beni Sevgilim' filminin vizyona girecek olmasının heyecanını yaşayan 'a, dünyasından tatlı bir ödül geldi

Tatlı ödül
Şimdilerde 'Öldür Beni Sevgilim' filminin 1 Mart'ta vizyona girecek olmasının heyecanını yaşayan 'a, dünyasından tatlı bir ödül geldi.

Boz'un geçtiğimiz yıl rol aldığı Cornetto reklamı, Türk Hava Yolları'nın reklamının ardından youtube'da en çok izlenen reklam oldu. Boz, ödül için sevenlerine teşekkür etti.

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