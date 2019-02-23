Önceki akşam Arsenal ile BATE Borisov arasında oynanan UEFA maçında Mesut Özil ilk 11'de sahaya çıktı. Son dönemde sık sık performansıyla eleştirilen Türk yıldıza destek, nişanlısı Amine Gülşe'den geldi. Türkiye'de olduğu için aşkının maçını evinde izleyen Gülşe'ye Özil'in iyi performansının ardından "Mesut'un şans meleği" mesajı yağdı.
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