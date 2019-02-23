Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.02.2019
  • Gazete

Borisov arasında oynanan maçında 'e destek nişanlısı 'den geldi

Şans meleği

Önceki akşam ile Borisov arasında oynanan maçında Mesut Özil ilk 11'de sahaya çıktı. Son dönemde sık sık performansıyla eleştirilen Türk yıldıza destek, nişanlısı Amine Gülşe'den geldi. 'de olduğu için aşkının maçını evinde izleyen Gülşe'ye Özil'in iyi performansının ardından "Mesut'un şans meleği" mesajı yağdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBATE Borisov arasında oynanan UEFA maçında Mesut Özil'e destek nişanlısı Amine Gülşe'den geldi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri