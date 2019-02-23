Önceki akşam Zorlu PSM'deki Alice müzikalini izleyenler arasında Pelin Karahan da vardı. İki çocuk annesi güzel oyuncu, şık giyim tarzı ve hayli zayıflamış görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Önceki akşam Zorlu PSM'deki Alice müzikalini izleyenler arasında Pelin Karahan da vardı. İki çocuk annesi güzel oyuncu, şık giyim tarzı ve hayli zayıflamış görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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