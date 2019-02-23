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  • 23.02.2019
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Alice müzikalini izleyenler arasında tarzıyla bakışları üzerine topladı

Bu tarz Pelin

Önceki akşam Zorlu PSM'deki Alice müzikalini izleyenler arasında Pelin Karahan da vardı. İki çocuk annesi güzel oyuncu, şık giyim tarzı ve hayli zayıflamış görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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