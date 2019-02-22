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ile aşkını gözden uzak yaşayan kural bozdu

Kasım 2018'den beri birlikte olduğu ile aşkını gözden uzak yaşayan , önceki akşam kuralını bozdu

Rahat gece

Müzisyen Ozan Doğulu ile evliliklerini üç çocuklarına rağmen 2018 Haziran'da bitiren Ece Yosmaoğlu, ikinci baharını yaşıyor. Kasım 2018'den beri aşk yaşadığı Serdar Bilgili ile ilişkisini gözlerden uzak tutan Yosmaoğlu, önceki akşam kural bozdu. Bilgili ile , önceki akşam Etiler Papermoon çıkışı görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen ünlü çift, bu kez gazetecilerden kaçmayarak objektiflere tebessüm etti. İlişkileri hakkında sorulan soruları ise yanıtsız bırakan Ece Yosmaoğlu ile , daha sonra sosyetik işadamının kullandığı araçla Etiler'den ayrıldı.

Doğan SAVAŞ

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