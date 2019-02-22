Sinemadaki başarısının yanı sıra örnek aile hayatıyla da takdir toplayan Şahan Gökbakar, geleneğini bozmadı. Sık sık iki çocuğunun annesi eşi Selin Hanım'la yardıma muhtaç miniklerin yüzünü gülümseten Gökbakar, önceki gün yine iş başındaydı.



Türkiye'nin en ücra yerlerindeki miniklere kıyafet ve kırtasiye yardımı yapan çift, bu kez de Adıyaman'daki bir köy okuluna bağış yaptı. Şahan Gökbakar, miniklerin bu karesinin altına "Güle güle giyin canlar... Adıyaman'a selam eder, hepinizi öperim" diye yazdı.