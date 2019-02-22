Komedyen Cem Yılmaz'la Mayıs 2018'de başlayan aşkı doludizgin süren Defne Samyeli'den ilginç çıkış… Eski sunucu önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Samyeli, gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. 46 yaşındaki şarkıcı, "Ben önemli biri değilim. Sizin için büyük vakit kaybı. Gündemi meşgul etmek istemiyorum" diye sinirlendi.



Soruları yanıtsız bırakan Samyeli, gazetecilerin "Türkiye'nin en çok konuşulan komedyeniyle berabersiniz" sözü üzerine de ilginç bir çıkış yaptı. Yılmaz aşkıyla sahne ücretini gecelik 80 bin liraya çıkardığı konuşulan Samyeli, "Cem'in popüler olması beni ilgilendirmiyor. Ben bir vatandaş olarak alışverişe çıktım" dedi. Defne Samyeli'nin gergin halleri ise aşkının bir reklamdaki "Gerginsiniz bugün!" repliğini hatırlattı.