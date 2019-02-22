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  • 22.02.2019
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Dünyaca ünlü , önceki gün 47. yaşını kutladı

Kutlamalara Alaş'ık

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki gün 47. yaşını kutladı. Alaş, kendisine gelen kutlama mesajlarını ve hediyeleri Instagram hesabından paylaştı. Özel gününü unutmayan herkese teşekkür eden Alaş, "Tüm muhteşem doğum günü dilekleriniz için teşekkürler" dedi.

Dünyaca ünlü asıllı ABD'li süper modeller Gigi ve Bella Hadid kardeşler de 'a tebrik mesajları yolladı.

Gigi ve Bella'nın yanı sıra Kim Kardashian'ın üvey kardeş da ünlü fotoğrafçıyı unutmadı.

Amerikaı şarkıcı Madonna, Mert Alaş'a gül gönderdi...

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