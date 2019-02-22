Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki gün 47. yaşını kutladı. Alaş, kendisine gelen kutlama mesajlarını ve hediyeleri Instagram hesabından paylaştı. Özel gününü unutmayan herkese teşekkür eden Alaş, "Tüm muhteşem doğum günü dilekleriniz için teşekkürler" dedi.

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li süper modeller Gigi ve Bella Hadid kardeşler de Mert Alaş'a tebrik mesajları yolladı.

Gigi ve Bella'nın yanı sıra Kim Kardashian'ın üvey kardeş Kendall Jenner da ünlü fotoğrafçıyı unutmadı.

Amerikaı şarkıcı Madonna, Mert Alaş'a gül gönderdi...