Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen Burcu Esmersoy, kural bozmadı. Güzel sunucu, omurilik felcine farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'taki 'Wings For Life World Run' etkinliğine destek verdi. Esmersoy, omurilik felci tedavisine fon sağlamak için yapılan etkinliğin sunucusu olacak.
- Saklambaç
- 22.02.2019
- Gazete
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