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  • 22.02.2019
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kural bozmadı

Burcu’nun gururu
Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen , kural bozmadı. Güzel sunucu, omurilik felcine farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'taki '' etkinliğine destek verdi. Esmersoy, omurilik felci tedavisine fon sağlamak için yapılan etkinliğin sunucusu olacak.

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