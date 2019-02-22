Avrupa provası

Usta sanatçı Emrah'tan hayranlarına büyük sürpriz… On yıl aradan sonra sahnelere dönecek olan ünlü sanatçı; başarılı müzisyen Ozan Doğulu ile Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi 37 şehirde sevenleriyle buluşacak. İkili, 23 Mart'ta startı verilecek konser serisi için de önceki gün buluşup prova yaptı.
- Saklambaç
- 22.02.2019
- Gazete
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