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  • 20.02.2019
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‘Sen ’in kötü karakteri , çocuklara moral oldu

‘Sen ’in kötü karakteri , önceki gün ’daki bir merkezini ziyaret etti...

Vedat’ın iyi kalbi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki kötü kalpli 'Vedat' rolünü başarıyla canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'ndan alkışlık hareket… Ünlü oyuncu, önceki gün Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Yardımlaşma Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Ünlü oyuncu, merkezdeki ve gerektiren çocuklarla keyifli bir gün geçirip onlarla bol bol sohbet etti.

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