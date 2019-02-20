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  • 20.02.2019
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, 'ta konser verdi

Usta tavsiyesi
, geçtiğimiz hafta sonu 'deki Concorde Luxury Otel'de sahne aldı. 70 yaşındaki sanatçı, enerjisiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Şahin, şu açıklamaları yaptı: "52 yıldır sahnedeyim. Benden sonra gelenler bile ortada yok. Kendine bakacaksın ki kalıcı olacaksın."

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