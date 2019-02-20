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Nusret akvaryum gezdi

Nusret akvaryum gezdi
ve Dubai arasında mekik dokuyan ve yoğun bir iş temposu içerisinde olan Nusret Gökçe, işlerinden bulduğu ilk fırsatta İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti. Binlerce deniz ve kara canlısını yakından görme şansı bulan Nusret Gökçe, penguenlere ve köpek balıklarına hayran kaldı...

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