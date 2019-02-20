Nusret akvaryum gezdi

İstanbul New York ve Dubai arasında mekik dokuyan ve yoğun bir iş temposu içerisinde olan Nusret Gökçe, işlerinden bulduğu ilk fırsatta İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti. Binlerce deniz ve kara canlısını yakından görme şansı bulan Nusret Gökçe, penguenlere ve köpek balıklarına hayran kaldı...
- Saklambaç
- 20.02.2019
- Gazete
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