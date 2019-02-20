GENÇLERİN İLGİSİ ÇOK

Neslihan Atagül ile kendi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu, geçen yıl yüzü oldukları gözlük markasının satışlarını patlattı. İtalyan markası Polaroid Eyewear'in Türkiye yüzü olan ikili, satışları yüzde 35 artırdı. Marka yetkilileri bunun üzerine çift ile yeni bir anlaşma için masaya oturdu. Popüler ikili, firmanın yeni teklifini hemen kabul etti.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Geçen yıl toplam 1 milyon liraya markanın yüzü olan ünlü çift, iddiaya göre bu kez 1 milyon 500 bin liraya 'evet' dedi. Bu arada Atagül, geçen yıl "Kadir'le yeniden bir projede yer almak isterim" demişti. Atagül'ün eşiyle firmanın ikinci kez yüzü olması ise "Neslihan'ın hem hayali gerçek oldu hem de mini serveti buldu" dedirtti.