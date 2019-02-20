Amerikalı ünlü oyuncu Rami Malek (37), Bohemian Rhapsody filminde İngiliz şarkıcı Freddie Mercury'i canlandırdı. Filmdeki başarısıyla Altın Küre'yi, 72. BAFTA ödüllerinde de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yakın bir tarihte de Bodrum'daki Mandarin Otel'den reklam teklifi alan yakışıklı oyuncu Türkiye'ye geldi. Mandarin Otel'in reklam yüzü olan Malek, ünlü fotoğrafçı Mary McCartney'e poz verdi. Malek ile işbirliği yapan otelin kışın ortasında 12 düğün için rezervasyon aldığı öğrenildi. Milyon dolarlık düğünleri, Azeri, Rus, Türk, Hint ve Arap zenginlerinin yapacağı iddia edildi. Otelin bu düğünler için ekstradan eleman alacağı bildirildi. Öte yandan dünyaca ünlü mutfak şefi Diego Munoz da bu yaz The Bodrum Edition otelinde açtığı Brava adlı Latin restoranında birbirinden lezziz yemekler yapacak. Bodrum'a giden Türk ve dünyaca ünlü yıldızlar, şefin yaptığı pahalı yemeklerden tadacak...





LATİN MUTFAĞININ EN İYİSİ

Diego Munoz, geçtiğimiz yıllarda "Dünyanın En İyi Restoranları" listesinde 14. sırada ve "Latin Amerika'nın En İyi 50 Restoranı" listesinde 1. sırada yer alan Astrid & Gastón'un baş şefiydi...





Amerikalı oyuncu Rami Malek, kardeşi Sami Malek (en sağda) ile sık sık Bodrum'a geliyor.​