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  • 19.02.2019
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Erdoğan'ın ': Sazan Sarmalı' filmi, gişeyi salladı

Gişe güldürdü

YIılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi, gişeyi salladı. Box Office Türkiye verilerine göre vizyondaki 17. gününde toplam 2 milyon 938 bin 694 kişi tarafından izlenen filmin hasılatı da 45 milyon liraya yükseldi.

Seyirci: 2.938.694
Hasılat: 45.731.978 TL

Başrollerinde Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in yer aldığı 'Bir Aşk İki Hayat' filmi ise vizyondaki ilk üç gününde isteneni veremedi. Film, 129 bin 821 kişi tarafından izlenerek 2 milyon 123 bin lira hasılat elde etti.

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