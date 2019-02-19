YIılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi, gişeyi salladı. Box Office Türkiye verilerine göre vizyondaki 17. gününde toplam 2 milyon 938 bin 694 kişi tarafından izlenen filmin hasılatı da 45 milyon liraya yükseldi.

Seyirci: 2.938.694

Hasılat: 45.731.978 TL



Başrollerinde Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in yer aldığı 'Bir Aşk İki Hayat' filmi ise vizyondaki ilk üç gününde isteneni veremedi. Film, 129 bin 821 kişi tarafından izlenerek 2 milyon 123 bin lira hasılat elde etti.