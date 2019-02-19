Merve Boluğur sosyal medyada reklama ara vermiyor

Sosyal medyada reklam yapıp cebini dolduran Merve Boluğur, Uludağ'da da kural bozmadı. Oyuncu, kayak kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlara ünlü markaları etiketledi.
Sosyal medyada reklam yapıp cebini dolduran Merve Boluğur, Uludağ'da da kural bozmadı. Oyuncu, kayak kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlara ünlü markaları etiketledi.
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