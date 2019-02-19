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  • 19.02.2019
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'la aşk yaşayan , Amerika'da aksiyon dolu bir olay yaşadı

Florida'da panik

Genç işadamı Buğra Toplusoy'la aşk yaşayan Ceyda Ateş, Amerika'da aksiyon dolu bir olay yaşadı... Ailesiyle tatil merkezi Florida'da denize giren Ateş, yüzdüğü bölgeden köpek balığı çıkınca şoka uğradı. Hemen denizden çıkıp telefonuna sarıldı. Çevredekilerin karaya çıkardığı balığın telef olduğu anlaşıldı. Ateş ise korku dolu anlarını sosyal medyadan takipçilerine aktardı.

Mutlu çift, bir süreliğine denize girmeme kararı aldı.

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