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  • 19.02.2019
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'ın Alman file bekçisi , model sevgilisi Sophia Thomalla ile hentbol maçı izledi

Mesafeler aşka engel değil
'ın Alman file bekçisi Loris Karius, hafta sonu Almanya'ya gitti. Model sevgilisi Sophia Thomalla ile hentbol maçı izledi. Çıkışta basına konuşan Alman yenge, "Aranızdaki mesafe sorun oluyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İstanbul'a uçakla gidip geliyorum. Hiç zorlanmıyorum..."

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