Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, hafta sonu Almanya'ya gitti. Model sevgilisi Sophia Thomalla ile hentbol maçı izledi. Çıkışta basına konuşan Alman yenge, "Aranızdaki mesafe sorun oluyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İstanbul'a uçakla gidip geliyorum. Hiç zorlanmıyorum..."
- Saklambaç
- 19.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.