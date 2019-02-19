Türk popunun parlayan yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün İstMarina AVM'de unutulmaz bir konsere imza attı. Başarılı sanatçı, kendisini dinlemek için saatler öncesinde konser alanına gelen binlerce kişiye bitmeyen enerjisi ve rekorlar kıran şarkılarıyla unutulmaz bir gün yaşattı. 'O sen olsan bari' isimli parçanın YouTube'da dünyada en çok dinlenen 30'uncu şarkı olduğuna dikkat çeken Aleyna Tilki, "Hepiniz içimdeki olgunluğu hissedip bana 'Aleyna baba' dediniz. Bu başarıyı elde etmeme vesile olduğunuz için size minnet borçluyum" diye konuştu.