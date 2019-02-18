Tavşan kürkü giyerek hayvanseverleri kızdıran Hadise, eleştirilere kulak tıkadı. Popçu, önceki gün de beyaz kürküyle sosyal medyada hava attı. Kıyafetiyle aksesuarlarının markasını etiketleyen Hadise, kürkünün markasını ise açıklamadı.
Tavşan kürkü giyerek hayvanseverleri kızdıran Hadise, eleştirilere kulak tıkadı. Popçu, önceki gün de beyaz kürküyle sosyal medyada hava attı. Kıyafetiyle aksesuarlarının markasını etiketleyen Hadise, kürkünün markasını ise açıklamadı.
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