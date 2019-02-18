Simge önceki gece İstanbul'da özel bir firmanın gecesinde sahne aldı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren Simge, parçalarıyla olduğu kadar yeşil ceketi, kısa şortu ve dans şovuyla da yürek hoplattı. Simge, bundan sonra her Pazar gecesi en sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan geniş bir repertuar ile Hazine sahnesinde İstanbullular'a unutulmaz saatler yaşatacak.