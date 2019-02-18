Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.02.2019
  • Gazete

dans şovuyla yürek hoplattı

Simge yürek hoplattı

Simge önceki gece 'da özel bir firmanın gecesinde sahne aldı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren , parçalarıyla olduğu kadar yeşil ceketi, kısa şortu ve dans şovuyla da yürek hoplattı. Simge, bundan sonra her Pazar gecesi en sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan geniş bir repertuar ile Hazine sahnesinde İstanbullular'a unutulmaz saatler yaşatacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSimge dans şovuyla yürek hoplattı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri