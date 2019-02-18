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  • 18.02.2019
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İşadamı eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel sırlarını anlattı

Didem Uzel, 45’inde anne olmanın mutluluğunu yaşadı. “Çim suyu için” açıklamasını yaptı. Eski model, kadınlardan gelen sorular üzerine ise diğer sırlarını da madde madde anlattı

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İşadamı eşi Selim Sarı ile ABD'de yaşayan Didem Uzel, 45'inde hamile kalıp annelik sevincini yaşadı. Ağustos 2016'da oğlu Aslan'ı kucağına alan eski model, o dönem stresten uzak durduğunu ve çim suyu içtiğini açıkladı. Bunu duyup çim suyu içmeye başlayan kadınlar, Uzel'in sosyal medya hesabına soru yağdırdı. Uzel de diğer sırlarını şöyle anlattı:

Nefes çalışmaları yapın. Hücresel ve mental anlamda çok etkileyicidir.
Hücre yenilenmesine faydalı olduğunu öğrendiğimde her gün bir tatlı kaşığı arı sütü ve poleni içtim.
Hücre yenileyici buğday çimi suyu da çok faydalı.
Pranic şifa çalışmaları yaptım. Ben bu enerji alanının temizleme çalışmalarını da seviyorum.
Bitkisel proteinle beslendim. Yeme-içme kısmında en güzel diyetleri hazırlayın. Bir uzmana danışın...

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