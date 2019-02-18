Sevgililer Günü'nde Merit Park Hotel'de sahne alan Funda Arar, kırmızı renkli mini saten elbisesi ve zerafeti ile konuklarını adeta büyüledi. İzleyenlerinin Sevgililer Günü'nü kutlayarak sahneye çıkan Funda Arar, "Kadınlar özeldir, güzeldir, annedir. Onları hiç kırmayalım" diyerek "Unutur mu bir kadın'' adlı parçasını seslendirdi.
- Saklambaç
- 18.02.2019
- Gazete
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