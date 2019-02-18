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  • 18.02.2019
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, kırmızı renkli mini saten elbisesi ve zerafeti ile konuklarını adeta büyüledi

Kadınlar özeldir, güzeldir, annedir
Sevgililer Günü'nde Merit Park Hotel'de sahne alan Funda Arar, kırmızı renkli mini saten elbisesi ve zerafeti ile konuklarını adeta büyüledi. İzleyenlerinin Sevgililer Günü'nü kutlayarak sahneye çıkan , "Kadınlar özeldir, güzeldir, annedir. Onları hiç kırmayalım" diyerek "Unutur mu bir kadın'' adlı parçasını seslendirdi.

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