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  • 17.02.2019
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Sergiye VIP akın

Sergiye VIP akın
Sosyetenin ünlü isimleri önceki gün UNIQ Expo'da görücüye çıkan 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri' sergisinde buluştu.



Sergide Feryal Gülman, Elif Dürüst, Neslişah Düzyatan ve Ceylan Çapa gibi cemiyet hayatının ünlü hanımları, Anadolu'nun en büyük mucidi Cezeri'nin olağanüstü makinelerini ilgiyle inceledi.

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