Şanssız Tuğba

Tuğba Özerk, önceki gün City's AVM'deydi. Geçtiğimiz aylarda Türker Albayrak'la evliliğin eşiğinden dönen şarkıcı, 14 Şubat'ı yalnız geçirdiğini söyleyip ekledi:
"İki yıldır Sevgililer Günü'nde yalnızım. Bu 14 Şubat'ı da evde dizi izleyerek geçirdim. Sanırım, aşk konusunda şansızım."
"İki yıldır Sevgililer Günü'nde yalnızım. Bu 14 Şubat'ı da evde dizi izleyerek geçirdim. Sanırım, aşk konusunda şansızım."
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