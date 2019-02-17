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  • 17.02.2019
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Şanssız Tuğba

Şanssız Tuğba
Tuğba Özerk, önceki gün City's AVM'deydi. Geçtiğimiz aylarda Türker Albayrak'la evliliğin eşiğinden dönen şarkıcı, 'ı yalnız geçirdiğini söyleyip ekledi:

"İki yıldır 'nde yalnızım. Bu 14 Şubat'ı da evde dizi izleyerek geçirdim. Sanırım, aşk konusunda şansızım."

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