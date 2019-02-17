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  • 17.02.2019
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aşka geldi

Sevgi pıtırcığı
Bir yıldır yapımcı Necati Kocabay'la birlikte olan Nurgül Yeşilçay, önceki gün aşka geldi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle paylaştığı kareye şu notu düştü:



"Aşk, ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş.

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