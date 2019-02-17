Bir yıldır yapımcı Necati Kocabay'la birlikte olan Nurgül Yeşilçay, önceki gün aşka geldi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle paylaştığı kareye şu notu düştü:
"Aşk, ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş.
"Aşk, ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş.
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