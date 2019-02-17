yıldır yapımcıönceki günaşka geldi. Güzel oyuncu,sevgilisiyle paylaştığı kareye şunotu düştü:"Aşk, ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş.