Naz Elmasi Sevgiler Günü'nde gül yağmuruna tutuldu

İşadamı Erol Özmandıracı, Eylül 2018'den beri aşk yaşadığı Naz Elmas'ı Sevgililer Günü'nde gönderdiği kırmızı gül buketleriyle mest etti. Gül yağmuruna tutulan güzel oyuncu, aşkının çiçek sürpriziyle sevince boğuldu. İkili, güllerin önünde verdikleri pozu da takipçileriyle paylaştı.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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