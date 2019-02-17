Meryem Uzerli'den havalı paylaşım

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meryem Uzerli, önceki gün havalı bir paylaşıma imza attı. Ailesiyle Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, patron koltuğunda ayaklarını masaya uzatıp telefonla konuşur gibi poz verdi. Uzerli'nin bu karesi "Patroniçe Meryem çok havalı" dedirtti.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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